Facebook und Twitter werden immer stärker zu Medienunternehmen. Nichts sagt das besser, als der Rückzug ihrer Top-Leute aus dem Disney-Aufsichtsrat. Der Kampf geht in die nächste Runde, und Disney fehlt das Wachstum.

Zwei Tech-Titanen ziehen sich aus dem Aufsichtsgremium von Walt Disney zurück. Das teilte das Medien- und Freizeitparkunternehmen am Freitag in einer Pflichtmitteilung an die Börsenaussicht SEC mit. Laut "Wall Street Journal" ist das ein klares Zeichen dafür, das Facebook und Twitter noch stärker ...

