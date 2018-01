Bremen (ots) - Der Dalai Lama sieht kein ständiges Bleiberecht für Flüchtlinge in ihren Aufnahmeländern. "Auf lange Sicht sollten die Flüchtlinge wieder zurückkehren und ihre Heimat aufbauen", sagte das geistliche Oberhaupt der Tibeter im Interview mit dem Bremer "Kurier am Sonntag". Allerdings betonte er die moralische Pflicht der reichen Länder, Flüchtlingen zu helfen und ihnen Unterkunft und Bildung anzubieten. Vorteile sieht er für beide Seiten: Die junge Flüchtlingsgeneration könne in den Industrieländern Berufe und neue Technologien lernen, während zum Beispiel die USA oder Deutschland ganz konkrete Entwicklungshilfe leisten könnten. Den US-Präsidenten Donald Trump forderte der Dalai Lama auf, "mehr nachzudenken über das, was für die ganze Welt relevant ist". Bei Klimaerwärmung oder globalisierter Wirtschaft gebe es keine nationalen und religiösen Grenzen. Es sei die Zeit gekommen zu verstehen, "dass wir eine Menschheit auf einem Planeten sind. Ob wir es wollen oder nicht: Wir müssen miteinander leben".



OTS: Kurier am Sonntag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66590 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66590.rss2



Pressekontakt: Kurier am Sonntag Produzierender Chefredakteur Telefon: +49(0)421 3671 3200 chefredaktion@Weser-Kurier.de