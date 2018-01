Botox nur für die High Society? Von wegen! Schönheitschirurgische Eingriffe sind längst bezahlbar und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sicher lag auch vor wenigen Wochen der eine oder andere Gutschein für etwas Botox unter dem Weihnachtsbaum. Dies freut den in Dublin ansässigen Konzern Allergan, der an dem neurotoxischen Protein Milliarden verdient. 2017 soll das Produkt 2,94 Milliarden Dollar in die Kasse spülen. Doch mit Revance im Nacken drohen chronische Sorgenfalten.

Den vollständigen Artikel lesen ...