"Wir machen unser Programm für alle Menschen in diesem Land, dafür stehen wir als Sender im ARD-Verbund. Dazu gehört auch, Sendungen und Inhalte barrierefrei zugänglich zu machen. Mit der 'Sendung mit der Maus' - eine unserer beliebtesten Produktionen - gehen wir diesen Weg jetzt konsequent", so WDR-Intendant Tom Buhrow.



