In Deutschland fehlen Tausende von Wohnungen. Ob es einer neuen großen Koalition gelingt, die dringend benötigte Wohnungsbauoffensive zu starten, ist fraglich. Das Sondierungspapier lässt viele Fragen unbeantwortet.

Bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 wollen Union und SPD 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut sehen, heißt es in dem Sondierungspapier der möglichen Koalitionäre. Das wären pro Jahr 375.000 Wohnungen - was eigentlich noch immer zu wenig ist. Jan-Marco Luczak, Mietrechtsexperte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, wies in seiner ersten Bewertung des Sondierungspapiers darauf hin, dass "wir bis zu 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr brauchen, wenn die Mieten bezahlbar bleiben sollen".

In der vergangenen Legislaturperiode sei im Wohnungsbau sei zu wenig passiert, sagte Luczak dem Handelsblatt. Eine solche Aussage mutet seltsam an, schließlich hatten es Union und SPD schon in den vergangenen vier Jahren in der Hand, mehr zu leisten. 2016 etwa sind nur 278.000 Wohnungen gebaut wurden. Zuletzt kam der Wohnungsbaumotor wieder ins Stocken.

Doch Luczak ist optimistisch. Deutschland, sagt der CDU-Politiker, stehe endlich die dringend notwendige Wohnungsbauoffensive bevor. Das Sondierungspapier enthalte gute Regelungen. Aus der SPD sind skeptische Töne zu hören. Berlins Regierender Bürgermeister erklärte, das Sondierungsergebnis sei eine "Grundlage für weitere Gespräche. Mehr aber nicht." Dezidiert nannte er das Thema Wohnen, bei dem nachgebessert werden müsse.

Familien den Weg in die eigenen vier Wände zu erleichtern war erklärtes Ziel der Union, erklärte Luczak. "Das haben wir erreicht." Man werde finanzielle Anreize für die Bildung von Wohneigentum schaffen, indem den Ländern die Möglichkeit eingeräumt werde, Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer einzuführen. "Die Länder müssen dann aber auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...