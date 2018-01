Die Krise um den französischen Babymilchpulver-Hersteller Lactalis verschärft sich. In einem Werk sind Salmonellen-Erreger festgestellt worden. Ein riesiger Rückruf ist in Gang gesetzt.

In der Krise um Salmonellen in einer französischen Babymilchpulver-Fabrik sind inzwischen mehr als 12 Millionen Dosen in 83 Ländern zurückgerufen worden. Das sagte der Chef des Herstellers Lactalis, Emmanuel Besnier, der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche".

