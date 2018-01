Liebe Leser,

die E.ON-Aktie zeigte sich in dieser Woche von ihrer schwachen Seite. Am Freitagnachmittag stand ein Minus von 4,38 % zu Buche. Damit hat die Aktie in den letzten zehn Wochen um 14 % nachgegeben. Der charttechnische, sekundäre Aufwärtstrend wurde verletzt. Sollte die Aktie darunter schließen, was wahrscheinlich ist, könnte sich das Abwärtspotential in der nächsten Woche erhöhen. Nächstes, technisches Ziel wäre dann womöglich der 100-Wochen-Durchschnitt, der aktuell bei 8,2 ... (David Iusow-Klassen)

