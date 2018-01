Straubing (ots) - Jedenfalls dürfte Seehofer keine Probleme damit haben, den Sondierungserfolg zur Bildung einer neuen GroKo seiner Partei als Erfolg zu verkaufen. Schon am Freitagabend auf seinem Neujahrsempfang in München war dem scheidenden bayerischen Ministerpräsidenten seine Zufriedenheit anzumerken. Von einem Parteitag zur Absegnung der Verhandlungsergebnisse ist in der CSU auch keine Rede. Dafür hat Seehofer zu viel an eigenen Positionen verteidigt und musste weniger Kröten schlucken, als wohl manche auch in der CSU befürchtet hatten. Sicher ist: Wenn nach Jamaika auch die Neuauflage der GroKo platzen sollte, dann liegt es nicht an den Christsozialen.



