Eisfischen ist in Russland ein Volkssport. Experten schätzen die Zahl der Eisangler auf Seen und Flüssen auf 20 bis 30 Millionen Menschen. Im Gepäck haben die Hobbyfischer meist eine Flasche Wodka und jede Menge Geduld.

Dmitri Iwanowitsch ist nicht zu Gesprächen aufgelegt. "Ich bin fast taub", brummt er dem aufdringlichen Fragesteller mürrisch zu und zeigt wie zum Beweis auf das verbundene Ohr, das bislang hinter der dicken Kapuze versteckt war. Seit dem Morgen sitzt der etwa 70-Jährige auf dem Eis, genauer gesagt auf einem von einer blauen Plastiktüte umwickelten Eimer, in dem er in einen Fang unterbringt. Zeigen will er ihn nicht, aber immerhin verrät er: "Hier kann man alles fangen: Karauschen, Brassen, Barsche, Zander, oder Hechte", zählt er auf.

Er fische sowohl im Sommer, als auch im Winter, fügt er noch hinzu, dann konzentriert er sich wieder auf seine kleine kurze Angel, die er in ein Loch vor sich hält. Ein Eisbohrer steht unweit entfernt und vier weitere Löcher im Umkreis verraten, dass es nicht der erste Versuch ist.

Doch Dmitri Iwanowitsch hat Zeit. Zwar ist es bei strahlendem Sonnenschein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...