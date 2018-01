2018 wird nur in Hessen und Bayern wird gewählt - wenn die Hängepartie im Bund nicht doch noch eine Neuwahl erfordert. Doch die Abstimmung im Freistaat hat es in sich - insbesondere für die CSU.

Bayerns Tag der Wahrheit 2018 dürfte der 14. Oktober werden. Dann entscheidet sich, ob auch der Landtag in München kräftig durchgewirbelt wird - wie in den vergangenen Jahren bereits in vielen anderen deutschen Parlamenten geschehen. Spätestens seit dem Ergebnis der Bundestagswahl vom vergangenen September ist die Ausgangslage unklar wie lange nicht im Freistaat - sogar der Wahltermin war lange offen. Am Dienstag hat das Kabinett nun erstmals darüber beraten; es wird wohl der 14. Oktober, da Änderungen bis zur finalen Klärung in einigen Wochen als ausgeschlossen gelten.

Gemessen an den anderen Unsicherheiten im Freistaat ist das aber nur ein Randaspekt. Viel wichtiger sind folgende Fragen: Kann die CSU mit ihrer neuen Doppelspitze aus Parteichef Horst Seehofer und Spitzenkandidat Markus Söder ihre absolute Mehrheit verteidigen? Oder brauchen die seit mehr als 60 Jahren regierenden Christsozialen nach der Landtagswahl einen Koalitionspartner, wie schon von 2008 bis 2013? Und was wird aus der AfD? Kann sie auch in Bayern das alte Dogma von Franz Josef Strauß ("Rechts von ...

