Halle (ots) - Deutschland hat schließlich die besten Steuereinnahmen aller Zeiten, die wirtschaftliche Entwicklung ist gut, die Arbeitslosenzahlen sinken und das Problem, das einmal als Flüchtlingskrise beschrieben worden war, scheint nach und nach auch gelöst zu werden. Und trotzdem fällt es Union und SPD so schwer, eine Koalition, die vier Jahre ordentlich funktioniert hat, fortzusetzen. Offensichtlich werden Parteiinteressen über die Interessen der Bundesrepublik gestellt. In dem Raumschiff Bundespolitik weiß augenscheinlich nicht mehr jeder, was die Menschen draußen überhaupt bewegt. Statt Parteikrämerseelen, die nun haarklein nachrechnen, wer wie viel aus seinem Wahlprogramm in den Sondierungsgesprächen durchgebracht hat, braucht es jetzt Männer und Frauen mit einem Verantwortungsbewusstsein.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de