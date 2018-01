Mit insgesamt 6,23 Millionen verkauften Pkw hat Volkswagen im vergangenen Jahr mehr Autos ausgeliefert als im Vorjahr. Der deutsche Autobauer profitierte insbesondere vom starken Geschäft in China.

Die Volkswagen-Kernmarke VW Pkw hat 2017 mehr Autos an die Kunden gebracht als je zuvor. Insgesamt wurden weltweit 6,23 Millionen Wagen mit dem VW-Emblem übergeben - 4,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Sonntagabend zur Automesse in Detroit mitteilte. Und auch im Monat Dezember verbuchte die Marke rund um Golf, Passat und Tiguan mit 594.100 Autos einen Auslieferungsrekord. ...

