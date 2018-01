Am 1. Januar 1993 trat der EU-Binnenmarkt in Kraft, der europäische Wirtschaftsraum, der die freie Bewegung von Menschen, Waren, Diensten und Kapital garantiert und der für FEPEX ein entscheidender Faktor für die enorme Entwicklung des spanischen Exports von Obst und Gemüse an die EU war, wie die Organisation berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com Das Inkrafttreten des...

Den vollständigen Artikel lesen ...