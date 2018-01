Zwei der neusten Apfelsorten von New York stehen an der Schwelle großer Marktgewinne, da Crunch Time Apple Growers erwartet, diese Saison 100.000 Kartons mit SnapDragon- und RubyFrost-Äpfeln zu erreichen. RubyFrost ist eine exklusiv von Crunch Time Apple Growers aus dem Staat New York angebaute und vertriebene Sorte. Foto © Crunch Time - rubyfrostapple.com Crunch Time, eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...