Christchurch, Neuseeland (ots/PRNewswire) - Innovator Capital, eine spezialisierte europäische Investmentbank, wurde mit der Kapitalbeschaffung für die erste Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar durch das aufstrebende neuseeländische Biotechnologieunternehmen Upstream Medical Technologies beauftragt.



Das in London ansässige Unternehmen, das sich auf die Bereiche Biowissenschaften und nachhaltige Technologien spezialisiert, sucht nach Zusagen von Unternehmens-, Familien- und professionellen Anlegern, um die internationale, multizentrische Studie von Upstream für sein erstes Produkt zu finanzieren: ein zukunftsweisender Herzinfarkt-Bluttest.



Upstream ist dabei eine Diagnoseplattform unter Verwendung von Signalpeptiden zu entwickeln. Diese Leitindikation wird die Aufnahme von Krankenhauspatienten aufgrund von Brustschmerzen um bis zu 40 Prozent reduzieren. Der Test des in Christchurch ansässigen Unternehmens kann das Risiko eines bevorstehenden Herzinfarkts für die große Anzahl von Personen ausschließen, die Krankenhäuser aufgrund von Brustschmerzen aufsuchen.



Der Test identifiziert Patienten, die aufgrund von instabiler Angina an Brustschmerzen leiden und nicht aus anderen Gründen. Patienten mit instabiler Angina haben ein hohes Risiko für einen Herzinfarkt und müssen sofort behandelt werden, um einen Herzinfarkt und eine darauffolgende Herzmuskelschädigung zu vermeiden.



"Unsere Technologie hat ein weitreichendes Potenzial innerhalb des globalen Gesundheitssystems", sagte Dr. Ruth Appleby, CEO von Upstream.



"Dadurch, dass wir der Ärzteschaft mehr Gewissheit geben, ob Patienten einem drohenden Herzinfarkt ausgesetzt sind, können wir das Gesundheitssystem unterstützen, jährlich mehrere Milliarden Dollar einzusparen. Ein schneller Test im Vergleich zu unnötigen Tagen im Krankenhaus ist ein völlig neuer Ansatz" sagte sie.



"Beispielsweise kommen in den USA jedes Jahr acht Millionen Menschen mit Schmerzen in der Brust in die Notaufnahme, aber nur jeder Achte hat einen lebensbedrohlichen tatsächlichen oder bevorstehenden Herzinfarkt. Dies stellt für die Ärzte eine echte Herausforderung beim Diagnostizieren dar, was zeitaufwendige wiederholte Tests und unnötige Aufnahmen nach sich zieht."



Dr. Appleby gab an, dass die erste Finanzierungsrunde eine Studie mit 1.000 Patienten in mehreren internationalen Kliniken ermöglichen würde. Die klinische Studie soll die behördlichen Genehmigungen für die Technologie in den USA und Europa sicherstellen.



Mungo Park, der Vorstandsvorsitzende von Innovator Capital sagte: "Das globale Potenzial von Upstreams erstem neuartigen Bluttest bietet Anlegern die Möglichkeit, an einer neuartigen Diagnoseplattform mit Potenzial für kurz- und langfristiges Wachstum sowie Patienten- und Infrastrukturauswirkungen teilzunehmen. Dies wird untermauert durch die Skalierbarkeit der Technologie und das Potenzial für die globalen Gesundheitsmärkte."



