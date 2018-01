US-Präsident Donald Trump legt sich erneut mit der US-Presse an. Er wirft dem "Wall Street Journal" vor, ihn falsch zitiert zu haben. Die US-Zeitung wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe.

Washingtons neuester Skandal könnte den Titel "I'd-Gate" tragen. Am Sonntag fachte US-Präsident Donald Trump einen Streit mit dem "Wall Street Journal" an und warf der renommierten Zeitung vor, ihn absichtlich falsch zitiert zu haben.

Der Republikaner hatte in einem Interview am Donnerstag mit der Zeitung gesagt, dass er wahrscheinlich ein gutes Verhältnis zum Führer Nordkoreas, Kim Jong Un, hat - im Englischen "I have". Doch nun behauptet Trump, dass er tatsächlich gesagt hatte, dass er eine gute Beziehung zu Kim Jong Un ...

Den vollständigen Artikel lesen ...