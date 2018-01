PFORZHEIM (dpa-AFX) - "Pforzheimer Zeitung" zu SPD:

"Die SPD hat in den Sondierungen für eine 20-Prozent-Partei vieles durchsetzen können - Grundrente, paritätische Krankenversicherungsbeiträge, ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter. Das kann sich aus SPD-Sicht durchaus sehen lassen. Doch was machen viele Sozialdemokraten: Sie lamentieren über das, was nicht geklappt hat. Es ist bestenfalls naiv zu glauben, in einer Koalition müsse man keine Abstriche machen. Dann lieber gar nicht regieren, so wie die FDP? Das ist ein Politikverständnis aus Wolkenkuckucksheim. Und eins, mit dem sich die Demokratie bald erledigt hat."/al/DP/edh

