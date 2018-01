FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 15. Januar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 12/17 07:30 D: Metro Q4 Trading Update + Weihnachten 09:00 F: Airbus Telefon-Pk zu Auftrags- und Auslieferungszahlen für 2017 10:00 D: Innogy Vorstand Hans Bünting stellt Planungen für das Geschäftsfeld erneuerbare Energien im Jahr 2018 vor 22:30 GB: Rio Tinto Q4 Trading Statement TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 12/17 (vorläufig) 11:00 EU: Handelsbilanz 11/17 14:00 PL: Leistungsbilanz 11/17 15:00 B: Handelsbilanz 11/17 SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Jahres-Pk Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY (Ernst & Young) 10:30 D: Pk des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zur Studie "Wie der Vater, so der Sohn? Zur intergenerationalen Einkommensmobilität in Deutschland", u.a. mit IW-Direktor Michael Hüther, Berlin USA: Erster Pressetag der Automesse (NAIS) in Detroit (bis 28.1.18) 13:50 h Pk Verband der Automobilindustrie 14:10 h Pk Schaeffler 14:35 h Pk Lexus D: Kepler Cheuvreux German Corporate Conference, Frankfurt (bis 17.1.18) HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen

