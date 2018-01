Der Möbelhersteller Bassett Furniture Inc. (ISIN: US0702031040, NASDAQ: BSET) wird eine Quartalsdividende von 0,11 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 23. Februar 2018 (Record date: 9. Februar 2018). Zuletzt erhöhte das Unternehmen die Dividende im August 2017 um 10 Prozent auf den aktuellen Betrag. Auf das Gesamtjahr gerechnet erhalten die Aktionäre eine Dividende von 0,44 US-Dollar. Beim derzeitigen ...

