Von Peter Stöferle

Moneycab: Herr Kunz, wer trifft sich im Switzerland Innovation Park Biel/Bienne?

Felix Kunz: Nationale und internationale Forscher, Startup-Gründer, CEO's und CTO's von KMU, Grössen aus Politik und Wirtschaft. Am 20.11.2017 - einen Tag vor dem ersten Digitaltag Schweiz - durften wir z.B. Herrn Bundesrat Johann Schneider-Ammann und Herrn Regierungsrat Christoph Ammann bei uns begrüssen. Der Wunsch der Besucher war es, konkrete Umsetzungen von Industrie 4.0 Projekten zu sehen. Diese Erwartungen konnten wir in der Swiss Smart Factory erfüllen.

In welchen Bereichen wird am SIP BB schwerpunktmässig geforscht?

Wir forschen in den Bereichen Healthtech/Medtech, Advanced Manufacturing Technologies (industrieller 3D-Druck), Industrie 4.0 und Energie & Mobilität.

"Eines unserer Forschungsprojekte im Bereich Industrie 4.0 heisst «Smart Tools». Ziel ist, dass Werkzeuge miteinander kommunizieren."

Felix Kunz, CEO Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG

Dürfen wir Sie um Beispiele aktueller Forschungsprojekte bitten?

Eines unserer Forschungsprojekte im Bereich Industrie 4.0 heisst «Smart Tools». Ziel ist, dass Werkzeuge miteinander kommunizieren. Die Vision ist, dass ein Werkzeug mitteilt, wenn es ersetzt werden soll.

Im Medtech konnten wir zusammen mit dem Startup Vibwife eine Mobilisierungsmatratze entwickeln, welche die Geburtszeit verkürzt. Vibwife haben wir bei der Entwicklung des Prototypen unterstützt, haben Forschungspartner vermittelt und konnten mit Coaching und Pitchtraining helfen.

Ein weiteres, spannendes Medtech-Projekt ist ein Brustscanner zur Früherkennung von Brustkrebs. Dieser Scanner liefert bei dichtem Gewebe ein zuverlässigeres Resultat als die bestehenden Lösungen. Das Startup heisst Sonoview.

Wer trägt den Innovationspark und wer sind dessen Partner?

SIP BB ist einer von fünf Standorten des nationalen Projektes Switzerland Innovation. SIP BB ist als Aktiengesellschaft organisiert. Über 90% der Aktionäre sind aus dem privaten Sektor.

In diesem Jahr hat im SIP BB die Swiss Smart Factory als erste Schweizer Forschungs- und Demonstrationsfabrik zum Thema Industrie 4.0 und Internet of Things ihren Betrieb aufgenommen. Welche Projekte und Angebote stehen dabei im Fokus?

In der Swiss Smart Factory forschen wir in den Themenbereichen: Smart Sensors & Actuators, Smart Networking & Automation, Augmented Reality & Virtual Reality, Big Data, Cobotics und Workplace of the Future.

Nebst der Swiss Smart Factory unterhält der SIP BB drei weitere Zentren, ...

