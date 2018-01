Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIVIDENDE - Die Ausschüttungen der Dax-Konzerne stehen für das Geschäftsjahr 2017 vor einem weiteren Rekord. Kapitalmarktprofis warnen jedoch vor zu hohen Zahlungen mancher Unternehmen. (Handelsblatt S. 28)

ENERGIEWENDE - Eon-Chef Johannes Teyssen appelliert an CDU, CSU und SPD, einen Kurswechsel bei der Finanzierung der Energiewende einzuleiten. Entscheidend sei, "die Energiewende so effizient wie möglich voranzutreiben", sagte Teyssen dem Handelsblatt. "Der beste Weg dafür wäre die Einführung eines CO2-Preises, der echte Anreize zur Emissionsvermeidung schafft", sagte er. "Nur wenn der Ausstoß von CO2 einen spürbaren Preis hat, setzen sich die besten und effizientesten Technologien zum Klimaschutz durch", sagte der Konzernchef. (Handelsblatt S. 6)

ASYLANTRÄGE - Knapp die Hälfte aller Flüchtlinge, die gegen die Ablehnung ihres Asylantrags klagen, haben vor Gericht Erfolg. Gut 44 Prozent aller Verfahren vor den Verwaltungsgerichten, die inhaltlich entschieden werden, enden zugunsten der Flüchtlinge. Sie erhalten Schutz als Asylberechtigte oder gemäß der Genfer Konvention. Man spricht von der bereinigten Schutzquote, sie berücksichtigt allein inhaltliche Entscheidungen, keine formalen. Sie ist bei Syrern und Afghanen deutlich höher als bei anderen Gruppen: 69 und 61 Prozent von ihnen haben Erfolg. (SZ S. 1)

AUSLÄNDER - In der Arbeitlosen- und Sozialhilfestatistik beanspruchen Ausländer in Deutschland einen immer bedeutenderen Platz. So stellen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit inzwischen 26 Prozent aller Personen, die bei den Jobcentern als arbeitslos gemeldet sind. Bei den Hartz-IV-Empfängern beträgt der Anteil der ausländischen Staatsbürger ein Drittel. (Welt S. 9)

BUNDESWEHR - Der Verteidigungsetat wird im kommenden Jahr um 10 Milliarden Euro steigen. "Wir haben bereits jetzt 10 Milliarden mehr für die Bundeswehr durchgesetzt", sagte die geschäftsführende Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen der Bild-Zeitung. "Ich bin froh, dass - anders als bei Jamaika - der neue, 51. Finanzplan als Basis gilt. Auf dieses Fundament bauen wir jährlich weiter auf, so wie wir das in den vergangenen vier Jahren erfolgreich gemacht haben." (Bild S. 4)

US-BANKEN - Die Gewinne der großen US-Banken könnten 2018 um rund 15 Prozent steigen. Dafür sorgt unter anderem die Steuerreform der Trump-Administration. Das Handelsgeschäft bleibt jedoch weiter schwach. (Handelsblatt S. 30)

DJG/pi/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2018 00:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.