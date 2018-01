Die Aussicht auf eine neue Große Koalition weckt Begehrlichkeiten in der SPD. Führende Genossen wollen den Sondierungskompromiss nachbessern. Andere Sozialdemokraten wollen die GroKo verhindern - wegen der AfD.

In der Debatte um einer Neuauflage der Großen Koalition bahnt sich ein neuer Streit in der SPD an. Das Problem der Sozialdemokraten: Würden sie in eine GroKo eintreten, wäre die AfD die stärkste Oppositionspartei im Bundestag und hätte eine größere Bühne. Sie dürfte den Vorsitz im bedeutenden Haushaltsausschuss stellen - und würde zudem als erste auf Regierungserklärungen der Kanzlerin antworten. SPD-Vize Olaf Scholz brachte das Dilemma für seine Partei kürzlich auf den Punkt: AfD-Fraktionschef Alexander Gauland als Oppositionsführer "mag sich niemand so recht vorstellen".

Aber sollte die SPD deshalb die Finger von einem Regierungsbündnis mit der Union lassen? Die Frage ist bei den Sozialdemokraten umstritten. Klar scheint: Maßgebliche Vertreter der SPD-Linken wollen um jeden Preis verhindern, was AfD-Chef Jörg Meuthen unlängst als "notwendiges alternatives Politikangebot zu dem Weiter-so-Gewurschtel der ehemaligen Großkoalitionäre" beschrieb.

"Verantwortung zu tragen, bedeutet auch, Rechtsradikalen und Neofaschisten nicht die Oppositionsführerschaft im Deutschen Bundestag zu überlassen", heißt es in einem Beschluss der SPD-Jugendorganisation vom Dezember. Das sei vielmehr sogar eine historische Verantwortung, deren Teil die staatspolitische Verantwortung sei, betonten die Jusos. Das sieht auch Frank Schwabe so, Sprecher der "Denkfabrik", einem Zirkel junger, linker Sozialdemokraten in der SPD-Bundestagsfraktion. Er sagte dem Handelsblatt: "Die SPD sollte sich immer der staatspolitischen Verantwortung stellen. Das kann aber eben auch die Rolle der Oppositionsführung sein."

Diese Rolle wollten die Genossen ohnehin einnehmen. Zumindest hatte SPD-Chef Schulz eine weitere Große Koalition - die dritte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...