The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA S2LB XFRA DE000A1EV8N9 SAARLAND LO.R.3 11/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSE67 KRED.F.WIED.17/28 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL3009 NORDLB OPF.S.100 BD00 BON EUR N

CA ZZSC XFRA DE000DB5DEP6 DT.BANK MTN 10/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA PTCGHUOE0015 CAIXA GERAL 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US38141GFG47 GOLDMAN SACHS GRP 08/18 BD00 BON USD N

CA XFRA US865622AY04 SUMIT.MITSUI 13/18 BD00 BON USD N

CA NZ6H XFRA XS0875340738 NESTLE HLDGS 13/18 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB4CD7 LB.HESS.THR.CARRARA01O/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000RLP0033 RHEINL.PF.SCHATZ.V.2011 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011182930 APRR 12/18 BD01 BON EUR N

CA AFRE XFRA FR0011374099 AIR FRANCE-KLM 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA USG93085AA94 USIMINAS COMML 08/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0801656256 SOQ SUKUK A 12/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0955817738 CERAMTEC GRP 13/21 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA US912796NN51 US TREASURY BILL 01/18/18 BD02 BON USD N

CA C59B XFRA XS0733071632 CLOVERIE 12/UND.FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0853586856 LAI SUN INTL FIN. 13/18 BD02 BON USD N