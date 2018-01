The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG4UDG9 DZ BANK IS.A835 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5KD7 LB.HESS.-THR.IS.01B/2018 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2SP3 NORDLB FESTZINSANL.02/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2SQ1 NORDLB FESTZINSANL.03/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2SR9 NORDLB STUFENZINSANL04/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013310240 SOC.GEN.SFH 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013310455 AUTOROUTES SUD FR. 18/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013310505 ENGIE 18/UND.FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA NZADBDT008C2 ASIAN DEV. BK 2023 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA PTOTEVOE0018 PORTUGAL 18-28 BD01 BON EUR N

CA XFRA US4581X0DA31 INTER-AMER.DEV.BK 18/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US46513YJH27 ISRAEL 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US46513YJJ82 ISRAEL 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA USL79090AB95 RUMO LUX. 18/25 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU0389LAE12 ARAMARK SERV. 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1750113406 OMAN 18/23 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1750113661 OMAN 18/28 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1750114396 OMAN 18/48 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1750349190 COMMONW.BK AUSTR.18/28MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1751347946 DEXIA CL 18/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1751359016 EIB EUR. INV.BK 18/28 MTN BD01 BON SEK N

CA XFRA XS1752476538 CAIXABANK 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1752984440 AROUNDTOWN 18/UND. FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1753042743 EIB EUR.INV.BK 18/48 MTN BD01 BON EUR N