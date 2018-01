FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.01.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.01.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.01.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

SA4 XFRA US8043951016 SAUL CENTERS INC. DL-,01 0.429 EUR

RP8 XFRA US7496851038 RPM INTERN. INC. DL-,01 0.264 EUR

QUC XFRA US7473161070 QUAKER CHEMICAL CORP. DL1 0.293 EUR

PJ1 XFRA US7202791080 PIER 1 IMPORTS DL 1 0.058 EUR

PNP XFRA US6934751057 PNC FINL SERVICES GRP DL5 0.619 EUR

EO5 XFRA US26875P1012 EOG RESOURCES DL-,01 0.138 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.082 EUR

CI2 XFRA US1380981084 CANTEL MED CORP. DL-,10 0.070 EUR

T5R XFRA ES0178165017 TECNICAS REUNIDAS EO -,10 0.667 EUR

PRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.029 EUR

SOL XFRA BE0003470755 SOLVAY S.A. A 1.380 EUR

XFRA XS0357998268 MITS.UFJ(LUX) 08/99 FLRCV 0.000 %

LX4A XFRA GB00BNK03D49 LUXFER HLDGS PLC LS-,50 0.103 EUR