So extrem ist die Risikofreude derzeit!

Anleger kennen derzeit nichts. Sie kaufen alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das ist mindestens bedenklich.

Die Risikofreude kennt derzeit keine Grenzen. Das gilt nicht nur für den Aktienmarkt, wo Anleger in nie dagewesenem Ausmaß auf Kredit spekulieren. In den USA erreicht die Margin Debt inzwischen fast 600 Mrd. Dollar.

Aktien sind nicht die einzige Anlageklasse, die von großer Risikofreude profitiert. Allen voran kann man Kryptowährungen nennen. Dort geht es bunter zu als zu den besten Tagen des Neuen Marktes. Immerhin besteht die Chance, dass man irgendeinen Coin kauft, der das nächste Amazon wird.

So viel Hoffnung darf man sich andernorts nicht machen. Trotzdem sind Anleger ganz wild auf diese Anlage. Es geht um Anleihen und zwar Anleihen aus Griechenland. Die Rendite für zweijährige Anleihen ist inzwischen tiefer als die von US-Papieren. Noch vor zwei Jahren rentierten die griechischen Anleihen bei fast 20?%. Das hatte einen Grund.

Grafik: GodmodeTrader.de

Die Gründe gibt es immer noch. Griechenland ist bankrott und hält sich nur mit dem Geld des Internationalen Währungsfonds und des Eurorettungsschirms über Wasser. Das Hilfspaket endet in diesem Jahr. Griechenland muss also demnächst wieder an den Kapitalmarkt.

