FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu Beginn der neuen Woche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig den positiven Vorgaben aus Übersee folgen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 288 Punkte und damit 0,32 Prozent über seinem Schlusskurs vor dem Wochenende. Am Morgen waren bereits die Asien-Börsen der positiven Kurstendenz aus New York gefolgt, wo eine gut verlaufende Berichtssaison den Dow Jones Industrial am Freitag erstmals über die Marke von 25 600 Punkten getrieben hatte.

Angesichts eines Feiertags in den USA droht der Handel an diesem Montag ruhiger als üblich zu verlaufen. Größeren Kursgewinnen könnte auch der ungebrochen starke Euro im Wege stehen. Die Gemeinschaftswährung legte über Nacht im asiatischen Handel weiter zu und steht zum US-Dollar derzeit auf dem höchsten Stand seit Ende 2014. Nach einem fulminanten Jahresstart hatte sich der Dax deshalb schon in der ablaufenden Woche vermehrt kraftlos gezeigt./tih/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0050 2018-01-15/07:27