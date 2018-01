Medienmitteilung vom 15. Januar 2018

Zukunftsorientierte Nachfolgeregelung bei Hügli: Bell Food Group übernimmt die Kapitalmehrheit von den Nachkommen der Gründerfamilie

Die Dr. A. Stoffel Holding AG, Mehrheitsaktionärin der international tätigen Hügli-Gruppe mit Sitz in Steinach, hat im Sinne einer langfristigen Nachfolgeregelung ihre Kapitalbeteiligung von 50.2% entsprechend einem Stimmrechtsanteil von 65.0% an die schweizerische Bell Food Group, einer der führenden Fleischverarbeiter und Convenience-Produzenten in Europa, verkauft. Die Bell Food Group hat gleichzeitig ein öffentliches Übernahmeangebot für die restlichen sich im Publikum befindlichen Aktien der Hügli Holding AG zum Preis von CHF 915 pro Aktie und damit im Verhältnis zum Nennwert zum gleichen Preis, der auch für das Mehrheitspaket der Dr. A. Stoffel Holding AG gilt, angekündigt. Dieser Preis entspricht einer Übernahmeprämie von 14.4% zum volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 60 Handelstage vor der Ankündigung des Übernahmeangebots. Der Verwaltungsrat der Hügli Holding AG unterstützt dieses Angebot einstimmig und empfiehlt es den Aktionären zur Annahme. Mit diesem Schulterschluss sichern die Nachkommen der Gründerfamilie von Hügli die Zukunft des erfolgreichen Unternehmens, während die Bell Food Group damit ihre Stellung im Bereich der Convenience-Produkte markant ausbauen kann. Um die Kontinuität sicherzustellen beabsichtigt die Bell Food Group, der Generalversammlung vom 10. April 2018 den bisherigen Verwaltungsratspräsidenten der Hügli-Gruppe, Dr. Jean Gérard Villot, als zusätzlichen Verwaltungsrat der Bell Food Group AG vorzuschlagen.

Die Bell Food Group war der neue Wunscheigentümer für den kürzlich verstorbenen Dr. Alexander Stoffel. Er hatte die ersten Gespräche mit der Bell Food Group noch persönlich begleitet. Die international tätige Bell Food Group ist in der Schweiz die unbestrittene Marktführerin im Segment von Fleisch- und Convenience-Produkten. Im Jahr 2016 erwirtschaftete sie in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Frankreich und anderen europäischen Ländern einen Umsatz von CHF 3.4 Mia. und beschäftigte rund 10'000 Mitarbeitende. Die Transaktion unterliegt der Zustimmung der europäischen Wettbewerbsbehörden. Da sich die Produkt-Portfolios von Hügli und der Bell Food Group sowie deren wichtigste Kundengruppen ergänzen und es praktisch keine Überschneidungen gibt, werden keine Auflagen durch die Behörden erwartet.

Mit der Übernahme von Hügli setzt die Bell Food Group ihre Strategie konsequent fort, weiter im umsatz- und ertragsmässig attraktiven Convenience-Bereich zu wachsen. Mit dem schwergewichtig auf haltbare Convenience-Produkte ausgerichteten Sortiment von Hügli kann sie ihr bestehendes Sortiment von Frisch-Convenience-Produkten ideal ergänzen. Grösstenteils komplementär sind auch die auf Food Service und auf den Detailhandel ausgerichteten Vertriebskanäle.

Durch den Schulterschluss mit der Bell Food Group ist der Fortbestand des bisherigen erfolgreichen Geschäftsmodells von Hügli gesichert. Die Hügli-Gruppe soll als selbständige Unternehmenseinheit innerhalb der Bell Food Group weiter geführt werden. Die beiden Unternehmen verbindet eine ähnliche Geschichte, Kultur und Qualitätsphilosophie und sie verfolgen eine vergleichbare internationale Wachstumsstrategie. Um die Kontinuität sicherzustellen beabsichtigt die Bell Food Group, der Generalversammlung vom 10. April 2018 den bisherigen Verwaltungsratspräsidenten der Hügli-Gruppe, Dr. Jean Gérard Villot, als zusätzlichen Verwaltungsrat der Bell Food Group AG vorzuschlagen.

"Hügli bleibt Hügli - mit der Bell Food Group hat unser Unternehmen einen neuen Besitzer gefunden, der die Grundsätze der Unternehmensführung teilt, welche Hügli zu einem international erfolgreichen und respektierten Produzenten und Anbieter im Convenience-Bereich gemacht haben" sagt der Verwaltungsratspräsident der Hügli Holding AG, Dr. Jean Gérard Villot, zur Regelung der Nachfolge in der Eigentümerschaft des Unternehmens. "Verwaltungsrat und Geschäftsleitung von Hügli stehen geschlossen hinter diesem Schulterschluss, der auch für unsere Mitarbeitenden und Kunden eine sehr gute Nachricht ist."

Die Vorankündigung des Übernahmeangebots der Bell Food Group wurde heute veröffentlicht und ist auf der Website der Bell Food Group (www.bellfoodgroup.com: http://media@bellfoodgroup.com) einsehbar. Eine Zusammenfassung der wesentlichen Bestimmungen des Transaktionsvertrages wird Bestandteil des Übernahmeprospektes sein, der voraussichtlich am 26. Februar 2018 veröffentlicht wird. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 13. März 2018 und endet am 25. April 2018. Die darauf folgende Nachfrist wird voraussichtlich vom 3. Mai 2018 bis zum 17. Mai 2018 laufen. Mit dem Vollzug der Transaktion wird Ende Mai 2018 gerechnet. Es ist vorgesehen, nach Abschluss der Übernahme die Aktien der Hügli Holding AG zu dekotieren.

Für weitere Auskünfte: Andreas Seibold, Tel. +41 71 447 22 50, (andreas.seibold@huegli.com: mailto:andreas.seibold@huegli.com)

Einladung

Medienkonferenz zur Erläuterung der Transaktion Bell Food Group/Hügli

Heute Montag, 15. Januar 2018, 10.30 Uhr,

im Restaurant Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Gemeinsame Medienkonferenz mit den Führungsverantwortlichen der Bell Food Group (Verwaltungsratspräsident Hansueli Loosli, CEO Lorenz Wyss und CFO Marco Tschanz) sowie von Hügli (Verwaltungsratspräsident Jean Gérard Villot, CEO Thomas Bodenmann und CFO Andreas Seibold). Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Anmeldungen unter (media@bellfoodgroup.com: mailto:media@bellfoodgroup.com) oder Telefon +41 58 326 30 30.

Einladung

Analystenkonferenz zur Erläuterung der Transaktion Bell Food Group/Hügli

Heute Montag, 15. Januar 2018, 13.00 Uhr,

im Restaurant Metropol, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich

Analystenkonferenz mit den Führungsverantwortlichen der Bell Food Group (CEO Lorenz Wyss und CFO Marco Tschanz) sowie von Hügli (CEO Thomas Bodenmann und CFO Andreas Seibold). Analysten und Investoren sind dazu herzlich eingeladen. Anmeldungen unter (media@bellfoodgroup.com: mailto:media@bellfoodgroup.com) oder Telefon +41 58 326 30 30.

Hügli - Kulinarik. Kreativität. Schnelligkeit.

Hügli wurde 1935 in der Schweiz gegründet und ist heute eines der führenden europäischen Lebensmittelunternehmen im Bereich der Entwicklung, der Produktion und des Marketings von Trockenmischprodukten im Convenience-Segment wie Suppen, Saucen, Bouillons, Fertiggerichten, Desserts, funktionalen Nahrungsmitteln sowie Feinkost-Spezialitäten. Hügli beliefert die Küchen der professionellen Ausserhausverpflegung (Food Service), stellt Produkte für Markenunternehmen und den Lebensmitteleinzelhandel her (Customer Solutions), ist mit geschmacksgebenden Halbfabrikaten Geschäftspartner von Lebensmittelproduzenten (Food Ingredients) und vertreibt eigene Marken, vorwiegend in Bio-Qualität, an Konsumenten (Consumer Brands). Über 1'500 Mitarbeitende in 11 Ländern verbinden Hügli direkt mit seinen Kunden und erzielen einen Jahresumsatz von rund CHF 380 Mio. (EUR 340 Mio.).