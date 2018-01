Berlin - Die Textil-Handelskette C&A steht einem Medienbericht zufolge möglicherweise kurz vor dem Verkauf. Die Eigentümerfamilie, die ihre Anteile in einer Firma in der Schweiz bündelt, plane, das 1841 gegründete Traditionsunternehmen an Investoren aus China zu verkaufen. Wie das deutsche Nachrichtenmagazin "Spiegel" am Sonntagabend berichtete, soll der Deal angeblich kurz vor dem Abschluss stehen.

C&A beschäftigt nach eigenen Angaben rund 60'000 ...

