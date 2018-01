Welche Themen sind Montag Morgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: VW hat 2017 einen neuen Absatzrekord erreicht, die Deutsche Bank will trotz eines weiteren Verlusts 2017 wieder Boni zahlen und Adidas will in den USA seinen Marktanteil erheblich steigern.

Den vollständigen Artikel lesen ...