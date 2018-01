Die NordLB hat die Einstufung für die Aktie des Modekonzerns Hugo Boss auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Nach drei schwierigen Jahren bestehe 2018 die Chance, mit einem optimierten eigenen Vertrieb wieder steigende Ergebnisse auszuweisen, schrieb Analyst Karsten Rahlf allgemein in einer am Freitag vorliegenden Studie zum Konsumgütersektor. Dieser Aufwärtstrend sei in den Kursen angesichts niedriger Bewertungen auf Basis der Gewinnschätzungen für 2018 nur teilweise enthalten. Die Einstufung für den Konsumgütersektor lautet weiterhin "Neutral"./ajx/ck Datum der Analyse: 12.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0092 2018-01-12/21:39

ISIN: DE000A1PHFF7