Zug (awp) - Die Immobiliengesellschaft Varia US Properties hat im Rahmen ihrer vor Weihnachten gestarteten Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von 63,9 Mio CHF erzielt. Wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst, wurden bis zum Ende der Ausübungsfrist am vergangenen Donnerstag 89,1% der zugeteilten Bezugsrechte ausgeübt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...