Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen von 105 auf 120 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Ein Großteil der jüngsten Gewinne des Autobauers seinen zyklischer Natur, also dem allgemeinen Aufwärtstrend er Branche geschuldet, und nicht strukturell, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollte sich das Wachstum wieder abschwächen, dürften mit Blick auf die Ergebnisse wieder Probleme aufkommen. Zudem überschätze der Markt den Wert des Nutzfahrzeuggeschäfts, das möglicherweise abgespalten werde./bek/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0005 2018-01-15/08:14

ISIN: DE0007664039