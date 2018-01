DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Adidas will seinen Marktanteil in den USA deutlich ausbauen. Er solle auf das Niveau steigen, das er in den anderen Regionen erreicht, sagte Finanzvorstand Harm Ohlmeyer im CFO-Interview der "Börsen-Zeitung": "In jedem Markt der Welt haben wir einen Anteil von mindestens 15 bis 20 Prozent". Aktuell liege Adidas noch deutlich darunter: "Unser mittelfristiges Ziel ist es, auch in den USA dorthin zu kommen". Marktforscher nennen aktuell Marktanteilswerte von rund 10 Prozent. In den vergangenen zwei Jahren hat das Unternehmen seinen Anteil in den USA in etwa verdoppelt. Die Nachfrage dort sei weiterhin groß, berichtet Ohlmeyer: "Aber das Wachstum war zu schnell für unsere Infrastruktur". Die Chancen der US-Marke Reebok, Teil von Adidas zu bleiben, schätzt der Finanzvorstand als gut ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:00 NL/Airbus Group, PK zu Auftragseingängen und Auslieferungen 2017

10:00 DE/Innogy SE, Vorstand für Erneuerbare Energien, Bünting, gibt

Jahresausblick für seinen Geschäftszweig

22:30 GB/Rio Tinto plc, Zwischenbericht 2017

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SK/Auktion 1,375-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2027 Auktion 1,875-prozentiger Anleihen mit Laufzeit September 2037 (Volumen offen)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.793,60 0,18 Nikkei-225 23.714,88 0,26 Schanghai-Composite 3.419,04 -0,29 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.245,03 0,32 DAX-Future 13.232,00 -0,07 XDAX 13.240,24 -0,06 MDAX 26.932,43 0,28 TecDAX 2.663,91 0,52 EuroStoxx50 3.612,61 0,48 Stoxx50 3.242,88 0,29 Dow-Jones 25.803,19 0,89 S&P-500-Index 2.786,24 0,68 Nasdaq-Comp. 7.261,06 0,68 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,54% +4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen werden mit einem freundlichen Handelsstart erwartet. Dabei profitieren sie vor allem von den guten Vorlagen. Auf der anderen Seite bekommen sie gleich von zwei Seiten keine Unterstützung. Zum einen notiert der Euro auf einem neuen Dreijahreshoch. Zudem dürften die Börsen mit angezogener Handbremse fahren, da die von Rekordhoch zu Rekordhoch eilende Wall Street auf Grund eines Feiertages geschlossen bleibt. Charttechnisch hat der DAX in der Vorwoche den Unterstützungsbereich bei 13.200 getestet und hat dann wieder nach oben abgedreht. Sollten die Unternehmensberichte mehrheitlich überzeugen, könnte es an der Börse weiter nach oben gehen, heißt es im Handel.

Rückblick: Etwas fester - Die Aktienmärkte schafften nach einigem Auf und Ab doch noch ein Plus, obwohl etwas Gegenwind vom Euro kam. Dieser stieg zum Dollar auf ein Dreijahreshoch, nachdem CDU/CSU und SPD ihre Sondierungsgespräche erfolgreich abgeschlossen hatten und nun Koalitionsverhandlungen anstreben. Für Vivendi ging es um 3,8 Prozent nach unten. Der Medienriese hatte einige Eckdaten zu den Jahreszahlen 2017 genannt, die nicht durchweg überzeugt hatten. In London haussierten GKN um über 26 Prozent, nachdem der Zulieferer für die Luftfahrt- und Automobilindustrie ein Übernahmeangebot der Melrose Industries als zu niedrig abgelehnt hatte. An der Börse wurde davon ausgegangen, dass Melrose beim Preis nachlegt. Melrose-Aktien stiegen um 5,8 Prozent. Fiat Chrysler legten um 0,7 Prozent zu. Marktteilnehmer führten dies auf die Entscheidung des Unternehmens zurück, einen Teil der Lkw-Produktion von Mexiko nach Michigan in den USA zu verlagern.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Um 5,8 Prozent ging es für die Puma-Aktie abwärts, nachdem Großaktionär Kering überraschend seinen Teilausstieg bekanntgegeben hatte. Es finde nun ein Ausverkauf durch enttäuschte Anleger statt, die auf eine Komplettübernahme durch Kering oder den Einstieg eines strategischen Brancheninvestors gesetzt hätten, hieß es. Mit dem erhöhten Streubesitz rückte allerdings eine mittelfristige Wiederaufnahme in den MDAX in den Fokus. Hapag-Lloyd stiegen um 4,3 Prozent nach einer Kaufempfehlung der Commerzbank. Die Analysten lobten unter anderem den starken Cashflow. "Die EBIT-Marge überzeugt", so ein Händler zu den vorläufigen Zahlen von Drägerwerk. Für die Aktie ging es um 5,8 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Ein Händler hat am Freitagabend von keiner auffälligen Aktie im Geschäft mit deutschen Werten nach Xetra-Schluss zu berichten gewusst. Es sei auch keine handelbare Nachricht aufgeschlagen. "Das Geschäft vollzieht sich an so einem Abend mit Titeln aus der fünften oder gar sechsten Reihe. Da sind keine bekannten Namen dabei", sagte der Marktteilnehmer.

USA / WALL STREET

Freundlich - Alle drei wichtigen Börsenindizes sprangen auf neue Rekordstände - auch der Kleinwerteindex Russell 2000. Selbst wenig inspirierende Quartalsausweise von JPM und Wells Fargo hinderten den Markt ebensowenig am Anstieg wie steigende Zinsfantasien. Ein Händler sprach einfach von "Euphorie" am Markt. Das bevorstehende lange Wochenende zeigte, wie groß die Euphorie war. Denn häufig fahren Anleger ihre Risiken und damit ihre Aktienpositionen vor längeren Handelspausen zurück. Doch ließen sich Anleger diesmal nicht abschrecken. Während die US-Einzelhandelsumsatz wie erwartet gestiegen waren, lieferten Verbraucherpreise mehr Gesprächsstoff. Die wichtige Kernrate kletterte deutlicher als prognostiziert und machte den höchsten Satz seit Januar 2017. Analysten brachten daraufhin für 2018 vier Zinserhöhungen ins Spiel, die Fed kalkulierte bislang mit dreien. Das Schlussquartal von JPM ist von der US-Steuerreform belastet worden. Ohne den Steuereffekt hätten die Gewinnkennziffern die Markterwartungen getroffen. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent. Anleger taten sich schwer, die Geschäftszahlen der US-Bank Wells Fargo einzuordnen. Der Finanzkonzern hatte aber auf alle Fälle mit steigenden Kosten zu kämpfen. Der Wert büßte 0,7 Prozent ein. Facebook fielen um 4,5 Prozent. CEO Mark Zuckerberg will künftig persönlichen Eintragungen von Familienmitgliedern und Freunden Vorrang vor geschäftlichen oder Nachrichten-Posts einräumen, auch wenn dies den Gewinn schmälert. Für Black Rock ging es um 3,3 Prozent nach oben. Die Gesellschaft hatte Rekordzuflüsse verbucht.

Etwas stärker fiel die Reaktion auf die Inflationsdaten am Rentenmarkt aus. Dort fielen die Notierungen zunächst mit den Zinserhöhungsfantasien recht deutlich, anschließend erholten sich die Kurse aber wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im späten Handel um einen Basispunkt auf 2,55 Prozent. Am kurzen Ende des Marktes kletterten die Renditen deutlicher, die Rendite zweijähriger US-Titel stieg erstmals seit der Finanzkrise 2008 über die Marke von 2,0 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17.25 Uhr EUR/USD 1,2225 +0,2% 1,2202 1,2146 EUR/JPY 135,34 -0,2% 135,57 135,11 EUR/CHF 1,1814 +0,1% 1,1806 1,1797 GBP/EUR 1,1245 -0,0% 1,1259 1,1265 USD/JPY 110,70 -0,4% 111,12 111,24 GBP/USD 1,3748 +0,1% 1,3737 1,3682 Bitcoin BTC/USD 13.666,78 +0,5% 13.600,01 13.483,66

Trotz der Zinsfantasien zeigte sich der Dollar zum Euro schwach. Die Gemeinschaftswährung war über die Marke von 1,21 Dollar und damit auf ein Dreijahreshoch gestiegen, nachdem sich in Deutschland CDU/CSU und SPD in ihren Sondierungsgesprächen auf Koalitionsverhandlungen geeinigt hatten. Schon am Vortag hatte der Euro Auftrieb vom Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung erhalten. Der Euro wurde zuletzt bei 1,2190 Dollar gehandelt nach Wechselkursen um 1,2038 am Vorabend. Der ICE-Dollarindex verlor 0,8 Prozent, der breiter gefasste WSJ-Dollarindex zeigte sich mit Abgaben.

Am Morgen baut der Euro seine Gewinne weiter aus. Im asiatisch geprägten Devisenhandel wundert man sich ein wenig über die ungebrochene Euro-Rally. Denn in den USA ziehe die Inflation nun erkennbar an und immer mehr Fed-Vertreter forderten vier statt der bisher in Aussicht gestellten drei Zinserhöhungen 2018. Dies müsste eigentlich den Greenback stützen, heißt es. Allerdings sinkt wegen der steigenden Inflation die Realverzinsung in den USA, was den Dollar drücke, ergänzt ein Marktteilnehmer. "Man sollte Wiederstandsfähigkeit des Euro erwarten in den kommenden Wochen", sagt CBA-Stratege Elias Haddad mit Blick auf die künftige EZB-Politik.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,52 64,3 +0,3% 0,22 +6,8% Brent/ICE 70,00 69,87 +0,2% 0,13 +5,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 15, 2018 01:48 ET (06:48 GMT)

Die Ölpreise drehten im Verlauf ins Plus - sie wurden von der Dollarschwäche gestützt. Zudem half die steigende Konjunkturzuversicht. Weder konnten geringere Ölimporte nach China, noch eine steigende Anzahl in den USA aktiver Ölförderanlagen die Preise dauerhaft drücken. Zudem verlängerte die US-Regierung die Sanktionsaussetzung gemäß des Nuklearabkommens mit dem Iran, so dass kurzfristig nicht mit einem geringeren Ölangebot aus dem Iran zu rechnen ist. Allerdings gab es Berichte, wonach die Golf-Staaten ihren Ölausstoß im ersten Quartal unter das Vorjahresniveau drücken wollen. WTI verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 64,30 Dollar, Brent um 0,9 Prozent auf 69,87 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,85 1.337,70 +0,5% +6,15 +3,2% Silber (Spot) 17,41 17,23 +1,1% +0,18 +2,8% Platin (Spot) 1.000,85 994,55 +0,6% +6,30 +7,7% Kupfer-Future 3,26 3,21 +1,6% +0,05 -1,0%

Der schwächere Dollar und die anziehende Inflation hievten den Goldpreis auf ein neues Viermonatshoch. Die Feinunze verteuerte sich im späten Geschäft um 1,2 Prozent auf 1.338 Dollar. Steigende Inflationsraten sind ein zweischneidiges Schwert für das Edelmetall. Einerseits steigert Geldentwertung die Attraktivität von Gold, andererseits könnten Zinsfantasien aber auch belasten. Gold verbuchte mit einem Plus von rund 1,0 Prozent den fünften Wochenaufschlag in Folge.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

WELTKLIMA

Der Weltklimarat (IPCC) hält nach einem Bericht der Tageszeitung das im Pariser Klimaabkommen anvisierte Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, für kaum noch einhaltbar.

ATOMABKOMMEN IRAN

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat die Sanktionsaussetzung gemäß des Nuklearabkommens mit dem Iran von 2015 für mehrere Monate verlängert. Zugleich betonte die Trump-Administration, dass sie keine solchen Ausnahmeregelungen mehr unterstütze, da sie ein modifiziertes Abkommen mit den europäischen Verbündeten aushandeln wolle.

AUßENPOLITIK IRAN

Der Iran hat laut einem UN-Bericht das Waffenembargo gegen die schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen verletzt. In einem Bericht, den AFP einsehen konnte, wirft ein Expertengremium dem Iran vor, sich nicht an das Verbot für Waffenlieferungen an die Rebellen gehalten zu haben.

REFORMEN GRIECHENLAND

Griechenland hinkt bei der Umsetzung seiner Reformversprechen laut einem Bericht des Spiegel massiv hinterher. Wie das Blatt unter Berufung auf einem aktuellen Prüfbericht von der EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds berichtet, sind von 110 sogenannten vordringlichen Maßnahmen, zu denen sich die Regierung Tsipras verpflichtet hat, erst 51 verabschiedet.

INNENPOLITIK SPANIEN

Das Mitte-rechts-Bündnis des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont hat sich für dessen Wiederwahl ohne Rückkehr aus dem belgischen Exil stark gemacht.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Exporte Dez 14,79 Mrd USD

Importe Dez 15,06 Mrd USD

Indonesien Handelsbilanz Dez Defizit 270 Mio USD (PROG Überschuss 463 Mio USD)

BONITÄT KROATIEN

Fitch hat die Bonitätsbewertung für das EU-Mitglied Kroatien angehoben. Das langfristige Ausfallrisiko in ausländischen und lokalen Währungen bewerten die Kreditwächter nun mit "BB+" anstatt zuvor mit "BB". Der Ausblick ist stabil.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

23:11 DJN: Fitch stuft Kreditwürdigkeit Kroatiens um eine Stufe hoch

LONDON (Dow Jones)--Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätsbewertung für das EU-Mitglied Kroatien angehoben. Das langfristige Ausfallrisiko in ausländischen und lokalen Währungen bewerten die Kreditwächter nun mit "BB+" anstatt zuvor mit "BB". Der Ausblick ist stabil. Die Experten begründeten ihren Schritt in erster Linie mit einer Stärkung der Tourismuseinnahmen. Die Leistungsbilanz sei seit 2013 positiv und dürfte bis 2019 Überschüsse aufweisen. Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com DJG/flf (END) Dow Jones Newswires January 12, 2018 17:11 ET (22:11 GMT) Dow Jones & Company, Inc.2018

Nicht gut kommen die Sondierungsergebnisse zwischen Union und SPD bei den deutschen Maschinenbauern an. "Die Sondierungsergebnisse erscheinen als mutlose Fortsetzung der vergangenen Legislatur", sagte der Präsident des Branchenverbandes VDMA, Carl Martin Welcker, gegenüber dem "Handelsblatt": "Ein großer Wurf für unser Land bleibt offenbar aus".

Die Mehrheit der Deutschen steht einer Großen Koalition skeptisch bis ablehnend gegenüber. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, halten insgesamt 52 Prozent der Bürger eine Koalition aus Union und SPD für "weniger gut" bis "schlecht". Eine klare Mehrheit für eine Neuauflage der schwarz-roten Regierung findet sich derzeit nur bei den Anhängern der CDU/CSU.

Scharfe Kritik an dem Sondierungspapier von CDU/CSU und SPD geht derweil von Experten aus. Ein Konzept für die Zukunft sei nicht erkennbar, die kalte Progression bleibe bestehen, das Rentensystem werde ab 2025 nicht mehr finanzierbar sein und das Scharia-Recht importiert, so einige der Kritikpunkte der von der "Bild am Sonntag" befragten Spezialisten.

Im Sonntagstrend von Emnid gewinnen CDU/CSU (34 Prozent) und SPD (21 Prozent) gegenüber der Vorwoche jeweils einen Prozentpunkt. Die AfD käme auf 13 Prozent, einen Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Verlierer sind dagegen die Grünen und die FDP.

BREXIT/FRANKFURT

Weit weniger Mitarbeiter der Deutschen Bank werden wegen des Brexits von London nach Frankfurt wechseln. Etwa "einige hundert" neue Jobs dürften in Frankfurt entstehen, sagte Deutsche-Bank-Chef John Cryan gegenüber der "Neuen Zürcher Zeitung". Die in den Medien immer wieder genannte Zahl von 4.000 sei dagegen viel zu hoch.

KREDITKOSTEN DT. Unternehmen

So teuer wie seit langem nicht mehr sind Kredite für Unternehmen geworden. Der Barkow Consultion Corporate Credit Index ist in der vergangenen Woche auf 1,90 Prozent gestiegen. Damit liegen die Kreditkosten für deutsche Unternehmen nun auf dem höchsten Stand seit zwei Jahren.

AIR BERLIN/NIKI

Niki Lauda unternimmt einen neuen Versuch, seine frühere Ferienfluglinie Niki zurückzukaufen. "Ich werde selbstverständlich ein Angebot bis zum 19. Januar für Niki abgeben. Dieses Angebot mache ich wie beim letzten Mal allein", sagte Niki Lauda gegenüber dem "Handelsblatt".

AIRBUS

Ein teures Wochenende mit Strafzahlungen von bis zu 184 Millionen Euro könnte hinter Airbus liegen. Intergrund sind diverse Rechtsstreitigkeiten, die zum Teil lange zurückreichen.

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt wurde vergangenes Jahr von mehr als 64,5 Millionen Fluggästen genutzt, ein Plus von 6,1 Prozent. Flughafenbetreiber Fraport übertraf damit seine Prognose, am Heimatflughafen 5 Prozent mehr Passagiere abzufertigen.

METRO

hat im ersten Quartal des ersten eigenständigen Geschäftsjahres den Umsatz leicht gesteigert und die Jahresziele bestätigt. Negative Wechselkurseffekte und ein wettbewerbsintensives Weihnachtsgeschäft bremsten allerdings das Wachstum. Die Zahlen blieben auch leicht unter den Erwartungen.

VOLKSWAGEN

Die Marke Volkswagen hat im Jahr 2017 insgesamt 6,23 Millionen Fahrzeuge weltweit an Kunden übergeben. Das waren nicht nur 4,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, sondern es war auch das bisher erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Marke.

Die Marke Volkswagen bemüht sich weiterhin darum, auch in Nordamerika zu einem relevanten Volumenanbieter zu werden. Dazu investiert das Unternehmen in den kommenden drei Jahren in Nordamerika insgesamt mehr als 3,3 Milliarden US-Dollar, wie die Wolfsburger mitteilten.

ASTRAZENECA

hat die US-Zulassung für sein Medikament Lynparza zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs erhalten. Im Zuge ihrer Kooperation im Bereich Onkologie mit dem US-Pharmakonzern Merck & Co wird Astrazeneca nach der neuen Zulassung nun 70 Millionen US-Dollar erhalten. Insgesamt könnten Astrazeneca über 6 Milliarden Dollar in Form von Umsätzen und genehmigungsbezogenen Zahlungen zufließen.

FORD

will mehr Geld in die Entwicklung neuer Elektroautos stecken als bisher geplant. Bis 2022 sollen 11 Milliarden Dollar für Elektroautos aufgewendet werden, sagte Ford-Manager Jim Farley.

NESTLE

will den Zuckergehalt ihrer Produkte zurückfahren. Damit geht der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt einen anderen Weg als der italienische Mitbewerber Ferrero, der jüngst erst den Zuckeranteil im populären Brotaufstrich Nutella erhöht hatte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2018 01:48 ET (06:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.