DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen.

TAGESTHEMA

Ford Motor will mehr Geld in die Entwicklung neuer Elektroautos stecken als bisher geplant. Bis 2022 sollen 11 Milliarden Dollar für Elektroautos aufgewendet werden, sagte Ford-Manager Jim Farley auf der Automesse in Detroit. Bislang hatte Ford hier 4,5 Milliarden Dollar bis 2020 investieren wollen und hatte diese Summe im Oktober bereits um 500 Millionen erhöht. Mit der aufgestockten Summe will Ford das Rennen bei Elektroautos machen, nachdem alle Autobauer im vergangenen Jahr weltweit so gut wie ausschließlich Verbrenner verkauft haben. Ford verdient das meiste Geld mit seinen großen Pickups und SUVs. Das soll auch so bleiben, denn der US-Autobauer will nun 7 Milliarden Dollar umschichten, um noch mehr dieser Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Elektrofahrzeuge sollen aber attraktiver werden. So ist bis 2020 ein elektrifizierter Sportwagen geplant.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.793,60 +0,18% Nikkei-225 23.714,88 +0,26% Hang-Seng-Index 31.581,71 +0,54% Kospi 2.503,73 +0,29% Shanghai-Composite 3.419,81 -0,27% S&P/ASX 200 6.077,10 +0,12%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Gute Vorgaben der US-Börsen mit neuen Höchstständen und anhaltender Konjunkturoptimismus sorgen für Kursgewinne. In Hongkong erklimmt der Hang-Seng-Index den höchsten Stand seit 2007. "Die Anlegerstimmung hat sich weltweit verbessert, ausgelöst vor allem von der Rekordjagd in den USA", sagt Aktienexperte Ivan Ip von UOB Kay Hian. In Hongkong komme als treibende Kraft hinzu, dass die Steuern auf Aktientransaktionen gesenkt werden sollen, um das Aktienhandelsvolumen zu erhöhen. Während in Tokio Aktien aus der Finanzbranche vom zuletzt erhöhten Zinsniveau an den Anleihemärkten profitieren, bekommen sie an den chinesischen Börsen laut Markteilnehmern Rückenwind von einer Liquiditätsspritze der chinesischen Notenbank. Für die populäre Softbank-Aktie geht es in Tokio um 1,4 Prozent nach oben. Hier sorgten Pläne für einen Börsengang der Mobilfunktochter für Kursfantasie, heißt es. Am gut behaupteten australischen Aktienmarkt schlossen die beiden Indexschwergewichte Rio Tinto und BHP Billiton 1,5 bzw 1,2 Prozent fester und damit auf Mehrjahreshoch vor dem Hintergrund weiter steigender Rohstoffpreise.

US-NACHBÖRSE

Im Handel mit US-Aktien hat sich am Freitag vor dem verlängerten Wochenende wenig getan. Ford zeigten sich gegen 19.11 Uhr Ortszeit auf Nasdaq.com mit einem Plus von 0,2 Prozent. Wie am Sonntag bekannt wurde, will der Autobauer mehr Geld in die Entwicklung neuer Elektroautos stecken als bisher geplant. Facebook erholten sich leicht um 0,3 Prozent von ihrem Rücksetzer um 4,5 Prozent im regulären Handel. Ausgelöst worden war dieser davon, dass CEO Mark Zuckerberg angekündigt hatte, künftig persönlichen Eintragungen von Familienmitgliedern und Freunden Vorrang vor geschäftlichen oder Nachrichten-Posts einräumen zu wollen, auch wenn dies den Gewinn des Unternehmens schmälere.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.803,19 0,89 228,46 4,39 S&P-500 2.786,24 0,68 18,68 4,21 Nasdaq-Comp. 7.261,06 0,68 49,29 5,18 Nasdaq-100 6.758,54 0,75 50,05 5,66 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 873 Mio 827 Mio Gewinner 1.588 2.293 Verlierer 1.370 683 unverändert 109 92

Freundlich - Alle drei wichtigen Börsenindizes sprangen auf neue Rekordstände - auch der Kleinwerteindex Russell 2000 markierte ein frisches Allzeithoch. Wenig inspirierende Quartalsausweise der beiden Großbanken JPM und Wells Fargo hinderten den Markt ebensowenig am Anstieg wie steigende Zinsfantasien. "Der Anstieg ist nicht mehr fundamentaler Natur", sagte ein Händler und sprach einfach von "Euphorie". Während der US-Einzelhandelsumsatz wie erwartet stieg, lieferten die Verbraucherpreise mehr Gesprächsstoff. Die wichtige Kernrate kletterte deutlicher als prognostiziert. Analysten brachten daraufhin für 2018 vier Zinserhöhungen ins Spiel, die Fed kalkuliert bislang mit drei. Die Zahlen von JP Morgane im Schlussquartal trafen bereinigt um Steuereffekte die Markterwartungen. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent. Anleger taten sich derweil schwer, die Geschäftszahlen von Wells Fargo einzuordnen. Der Finanzkonzern habe mit steigenden Kosten zu kämpfen, hieß es. Der Wert büßte 0,7 Prozent ein. Facebook fielen um 4,5 Prozent. CEO Mark Zuckerberg will künftig persönlichen Eintragungen von Familienmitgliedern und Freunden Vorrang vor geschäftlichen oder Nachrichten-Posts einräumen, auch wenn dies den Gewinn schmälert. Für Black Rock ging es um 3,3 Prozent nach oben. Das Beteiligungsunternehmen verbuchte Rekordzuflüsse.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,01 4,2 1,96 80,4 5 Jahre 2,35 2,7 2,32 42,4 7 Jahre 2,47 1,1 2,46 22,7 10 Jahre 2,55 1,1 2,54 10,4 30 Jahre 2,85 -1,3 2,87 -21,2

Etwas stärker fiel die Reaktion auf die Inflationsdaten am Rentenmarkt aus. Dort sanken die Kurse zunächst mit der angeheizten Zinserhöhungsfantasie deutlicher, anschließend erholten sich die Kurse aber wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im späten Handel um einen Basispunkt auf 2,55 Prozent. Am kurzen Ende des Marktes kletterten die Renditen deutlicher, die Rendite zweijähriger US-Titel stieg erstmals seit der Finanzkrise 2008 über die Marke von 2,0 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,2209 +0,1% 1,2202 1,1939 +1,6% EUR/JPY 135,32 -0,2% 135,57 133,41 +0,0% EUR/GBP 0,8887 +0,1% 0,8882 0,8854 -0,0% GBP/USD 1,3738 +0,0% 1,3737 1,3486 +1,6% USD/JPY 110,83 -0,3% 111,12 111,74 -1,6% USD/KRW 1060,00 -0,5% 1060,00 1070,33 -0,7% USD/CNY 6,4330 -0,4% 6,4610 6,5061 -1,1% USD/CNH 6,4367 -0,4% 6,4593 6,5154 -1,2% USD/HKD 7,8236 +0,0% 7,8229 7,8241 +0,1% AUD/USD 0,7951 +0,5% 0,7913 0,7871 +1,7% NZD/USD 0,7273 +0,4% 0,7245 0,7204 +2,5% Bitcoin BTC/USD 13.725,12 0,92 14.392,62 13.749,01 -5,88

Trotz der Fantasie schneller steigender US-Zinsen zeigte sich der Dollar schwächer. Der Euro stieg über 1,21 Dollar und damit auf ein Dreijahreshoch gestiegen, nachdem sich in Deutschland CDU/CSU und SPD in ihren Sondierungsgesprächen auf Koalitionsverhandlungen geeinigt hatten. Hinzu kamen anhaltende Spekulationen über womöglich schnellere Straffungen der Geldpolitik in Europa und Japan. Der Euro wurde so im späten US-Geschäft mit 1,2190 Dollar gehandelt nach Wechselkursen um 1,2038 am Vorabend. Der ICE-Dollarindex verlor 0,8 Prozent. Am frühen Montag setzt sich dieser Trend fort. Der Euro liegt über 1,22 Dollar und der Yen bei 110,65 je US-Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit vier Monaten. Er wird weiter nach oben getragen von Spekulationen über ein baldiges Zurückfahren der expansiven Geldpolitik in Japan, nachdem die Notenbank in der vergangenen Woche am langen Ende weniger Anleihen zurückgekauft hatte als erwartet.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,46 64,3 +0,2% 0,16 +6,7% Brent/ICE 69,94 69,87 +0,1% 0,07 +5,0%

Die Ölpreise drehten im Verlauf ins Plus - sie wurden von der Dollarschwäche gestützt. Zudem half die steigende Konjunkturzuversicht. Weder konnten geringere Ölimporte nach China, noch eine steigende Anzahl in den USA aktiver Ölförderanlagen die Preise drücken. Zudem gab es Berichte, wonach die Golfstaaten ihren Ölausstoß im ersten Quartal unter das Vorjahresniveau drücken wollen. WTI verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 64,30 Dollar, Brent um 0,9 Prozent auf 69,87 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.341,67 1.337,70 +0,3% +3,97 +3,0% Silber (Spot) 17,38 17,23 +0,9% +0,15 +2,6% Platin (Spot) 999,40 994,55 +0,5% +4,85 +7,5% Kupfer-Future 3,27 3,21 +2,0% +0,06 -0,6%

Der schwächere Dollar und die anziehende Inflation hievten den Goldpreis auf ein Viermonatshoch. Die Feinunze verteuerte sich im späten Geschäft um 1,2 Prozent auf 1.338 Dollar. Steigende Inflationsraten sind ein zweischneidiges Schwert für das Edelmetall. Einerseits steigert Geldentwertung die Attraktivität von Gold, andererseits könnte die damit verbundene Zinserhöhungsfantasie aber auch belasten. Das Gold verbuchte mit einem Plus von rund 1,0 Prozent den fünften Wochenaufschlag in Folge.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

ÖLFÖRDERNG USA

Nach einer zweimonatigen Flaute zeigt die US-Ölförderbranche mal wieder ein Lebenszeichen. Wie der Öldienstleister Baker Hughes berichtet, ist die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen auf Wochensicht um 10 auf das Viermonatshoch von 752 gestiegen. In der Vorwoche hatte sich die Anzahl der in Betrieb befindlichen Einrichtungen um 5 reduziert.

SOFTBANK

denkt über den Börsengang seiner japanischen Mobilfunksparte nach, um seine Bilanz zu stärken. Möglich sei, 30 Prozent der Softbank Corp, dem drittgrößten Mobilfunkanbieter in Japan, an die Tokioter Börse zu bringen, schreibt die Zeitung Nikkei. Einem Börsengang im Frühjahr in Japan könne ein weiterer Anteilsverkauf im Ausland im Herbst folgen.

