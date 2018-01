TOKIO (dpa-AFX) - Der japanische Technologiekonzern Softbank erwägt einen Börsengang seiner Mobilfunktochter. Dies sei eine der möglichen Optionen, eine Entscheidung gebe es noch nicht, teilte der Konzern am Montag mit und bestätigte damit teilweise einen Bericht der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei". Dem Blatt zufolge könnte das Listing rund zwei Billionen Yen (15 Mrd Euro) hereinholen. Das wäre einer der größten Börsengänge in Japans Unternehmensgeschichte.

Laut Zeitung plant Softbank die Notierung seiner Telekomtochter für den Herbst. Ein Antrag an der ersten Sektion der Tokioter Börse solle voraussichtlich im Frühjahr erfolgen. Auch anderen Berichten zufolge könnte Softbank eine zeitgleiche Notierung auch in Übersee anstreben, möglicherweise an der Börse in London.

Die SoftBank Gruppe beabsichtige, rund 30 Prozent der Aktien an der Telekomtochter an Investoren zu verkaufen, den Rest wolle Softbank behalten. In Reaktion auf die Medienberichte über den geplanten Börsengang legte die Softbank-Aktie an der Börse Tokio deutlich zu./ln/stk/jha/

ISIN JP3436100006 US8725901040

AXC0063 2018-01-15/08:33