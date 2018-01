Nach einem positiven, wenn auch verhaltenen Start in die zweite Handelswoche im Jahr 2018 legte der DAX ab Wochenmitte den Rückwärtsgang ein. In den ersten beiden Handelstagen konnte ein nachgebender Euro dem DAX noch zu moderaten Zuwächsen verhelfen. Im weiteren Wochenverlauf stieg er dann jedoch bis in den Bereich von 1.22xx und erreichte damit ein 3-Jahreshoch, wie der Kollege Bernecker1977 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...