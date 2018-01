VW präsentiert in Detroit seinen neuen Jetta. Die Stufenheck-Limousine soll in den USA zum Verkaufsschlager werden. Bei der Präsentation sind die US-Autohändler begeistert - obwohl das Modell in Mexiko gebaut wird.

Auf der großen, meterhohen Leinwand ist eine amerikanische Fahne zu sehen. Und auch auf der Bühne gibt sich der aus Deutschland entsandte Volkswagen-Manager ganz und gar amerikanisch. "Hier in den USA legen wir die Basis dafür, dass Volkswagen wieder ein relevanter Volumenhersteller wird", sagt VW-Markenchef Herbert Diess.

Zum Auftakt der Detroit Motor Show hat der Wolfsburger Konzern ins "Garden Theater" geladen. Dort, wo es sonst nur Kultur zu sehen gibt, präsentiert das Unternehmen aus Deutschland sein neuestes Auto, ganz speziell auf den amerikanischen Markt zugeschnitten. Gleich zwei der neuen Fahrzeuge stehen auf der Bühne - in Metallic-blau und in Weiß. Dem VW-Markenchef ist auch ein klein wenig Stolz anzumerken, als er die Vorzüge des neuen Jetta anpreist. "Das ist der beste Jetta, der jemals gebaut worden ist", freut sich Herbert Diess. Jubel und lautes Klatschen branden in dem kleinen Theater auf. Vor allem die geladenen US-Händler machen mit ihrer Begeisterung deutlich, dass sie große Erwartungen in das neue Auto setzen.

Der VW-Markenchef spielt mit und versucht sich als ordentlicher Verkäufer. "Dieses wundervolle Auto wird in den USA zu einem Basispreis von 18.545 Dollar verkauft, weniger als das Vorgängermodell", verkündet Diess dem Publikum. Und eine Sechs-Jahres-Garantie für das Auto soll potenziellen Kunden einen Kauf erst recht schmackhaft machen.

Der neue Jetta in der siebten Generation ist ein weiterer Hoffnungsträger, mit dem Volkswagen in den USA verlorengegangenes Terrain zurückerobern möchte. Natürlich ist es der Abgasskandal, der Volkswagen vor zwei Jahren so entscheidend zurückgeworfen hatte, "und der noch lange nicht vorbei ist" (Diess). Volkswagen will bei den US-Autofahrern vor allem ...

