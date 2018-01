Schauen Sie einfach mal, was wir am 28.12. im RuMaS Express-Service u.a. geschrieben hatten: "Nano One Materials: Läuft die Vorbereitung auf den nächsten Kurssprung? Nano One Materials Corp. Ist eine kleinere kanadische Firma, die sich mit einer speziellen Batterie befasst. Es handelt sich dabei um nanostrukturiertes Kathodenmaterial, dass wesentlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...