PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Roche von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 250 auf 190 Franken gesenkt. Die Aktien des Pharmaherstellers dürften sich nach ihrer Erholung schwächer als der Gesamtmarkt entwickeln, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Die durchschnittlichen Markterwartungen seien weiterhin zu hoch. Investoren erschienen zu zuversichtlich in puncto der Möglichkeiten von Roche, sich gegen die Konkurrenz durch Biosimilars zu wehren./ajx/mis

Datum der Analyse: 15.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0012032048

AXC0071 2018-01-15/08:49