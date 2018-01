Zürich (awp) - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Montag ein nahezu unveränderter Start in die Woche ab. Dabei liefern die Vorgaben aus Übersee an sich positive Impulse. An der Wall Street hatten die Kurse am Freitag nochmals zugelegt. Die Börsen in Asien haben sich dem angeschlossen und gewinnen zum Wochenauftakt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...