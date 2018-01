15.01.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Project (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECT Investment hat sich vier neue Baugrundstücke in Potsdam, Hamburg, Freising bei München sowie in Wien gesichert. Das Verkaufsvolumen der Neubauten, darunter zwei gewerblich genutzte Immobilienentwicklungen sowie 114 geplante Eigentumswohnungen, beträgt insgesamt rund 100,7 Millionen Euro. In der Babelsberger Straße in Potsdam hat PROJECT ein 4.754 m2 großes Baugrundstück erworben, auf dem drei Bürogebäude mit jeweils sechs...

