NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 24,60 auf 23,40 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Umfeld für die europäischen Versorger - vor allem für die integrierten Anbieter und Stromerzeuger - bleibe vorteilhaft, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies dabei unter anderem auf steigende Strompreise sowie seine Erwartungen überdurchschnittlicher Gewinne und einer Marktkonsolidierung./edh/mis

Datum der Analyse: 12.01.2018

ISIN DE0007037129

AXC0074 2018-01-15/08:57