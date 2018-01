FMW-Redaktion

Das sah zunächst irgendwie besser aus: der Dax wurde bis kurz vor X-Dax-Handelsstart noch im Bereich 13280 Punkten getaxt, aber dann gaben die US-Futures leicht nach und der weiter über die 1,22 gestiegene Euro hat die Stimmung offenkundig weiter eingetrübt.

Und das Problem des Dax mit dem Euro wird nicht wohl nicht kleiner, sondern eher größer! Das EZB-Protokoll mit der Aussage, schon Anfang 2018 die Geldpolitik (von der Notenbank als "guidance" bezeichnet) zu überdenken, war eine Weichenstellung, auf die der Devisenmarkt reagiert. Nun wird der Markt die EZB testen und versuchen, die Gemeinschaftswährung weiter nach oben zu treiben - und die Frage ist, was Draghi & Co dagegen tun können, schließlich ist klar, dass der EZB so langsam die Munition ausgeht, weil es zwar absehbar keine Zinsanhebung geben wird, aber eben die ultralaxe Geldpolitik perspektivisch ...

