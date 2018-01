Bis 2020 sollen 3,3 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) in die Region fließen. Geplant sei bis dahin der Start von mindestens zwei neuen Modellen auf dem US-Markt pro Jahr, sagte VW-Markenchef Herbert Diess am Sonntagabend zum Beginn der Automesse in Detroit. Eine wichtige Rolle soll dabei der neue Jet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...