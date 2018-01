Feuerspeiende Berge, ein historisches Theater und Arnold Schwarzenegger: Daimler stellt in Detroit seine neue G-Klasse vor und setzt dabei auf die ganz große Show. Für Arnie gibt es dazu auch ein Elektro-Versprechen.

Ein grauer Mercedes-Geländewagen erklimmt den Flammen spuckenden Berg hinter der Bühne. Zwei weitere Wagen in schwarz und grün fahren in den Raum. Aus dem einen steigt der Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche in Jeans und Jackett. Aus dem anderen steigt Arnold Schwarzenegger in Cowboystiefeln und breiter Gürtelschnalle.

Daimler hat sich mit dem ehemaligen Schauspieler und späteren Politiker einen ganz besonderen Special Guest für die Messe in Detroit ausgesucht. Am Sonntagabend vor dem offiziellen Start der wichtigsten Automesse für den US-Markt feiert Daimler mit einer überraschenden Show seine neue G-Klasse.

Schwarzenegger verbindet als gebürtiger Österreicher und ehemaliger Gouverneur Kaliforniens beide Welten. Schließlich wird die G-Klasse im österreichischen Graz von Magna Stayr für Mercedes gefertigt. "Wir sind fast Zwillinge", sagt Schwarzenegger auf Englisch über sich und den ...

