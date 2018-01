FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die DAX-Futures am Montagmorgen in die neue Handelswoche gestartet. Angesichts fehlender wichtiger Termine und des Feiertages in den USA sind Marktteilnehmer noch auf der Suche nach Orientierung. Zudem bremst der Euro, der am Morgen gleich über 1,22 Dollar auf einem frischen Dreijahreshoch gestartet ist. Der März-Kontrakt steigt um 6 auf 132.38 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.263 und das -tief bei 13.229 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.800 Kontrakte.

January 15, 2018 02:36 ET (07:36 GMT)

