FRANKFURT (Dow Jones)--Ungebremst weiter geht es gleich zum Wochenstart mit dem Kursrutsch der deutschen Anleihen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 160,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,59 Prozent und das -tief bei 160,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 10.400 Kontrakte. Der kurzfristige BOBL-Futures verliert 4 Ticks auf 131,14 Prozent. Mit Spannung blicken Marktteilnehmer auf die kommenden Daten dieser Woche. Hier stehen vor allem Inflationsdaten im Blick, so die finalen Dezember-Daten aus Deutschland am Dienstag und die europäischen am Mittwoch. Ein schnellerer Anstieg der Inflation könnte auch hier die Anleihen noch weiter ins Rutschen bringen.

January 15, 2018 02:40 ET (07:40 GMT)

