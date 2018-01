Frankfurt - Das Thema "Inflationsgefahren" könnte im neuen Jahr in das Zentrum der Diskussionen an den Finanzmärkten geraten, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Schon jetzt könne eine große Diskrepanz festgestellt werden zwischen dem Empfinden der Konsumenten und den von den Behörden veröffentlichten Inflationsraten. Während Erstere nicht müde werden zu sagen, alles sei teurer geworden, würden die Statistiker mit ihren ermittelten Lebenshaltungskosten (CPI) auf ein hohes Maß an Preisstabilität verweisen (Eurozone im Dezember 2017 1,4%). Wer hae nun recht? Fehler könne man auf beiden Seiten erkennen, die "wahre Teuerung" dürfte eher in der Mitte liegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...