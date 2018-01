GRÜNWALD (dpa-AFX) - Das Arzneiunternehmen Dermapharm will noch im ersten Halbjahr 2018 an die Börse. Das Angebot soll dabei aus neuen Aktien sowie Anteilen aus dem Bestand von Firmengründer Wilhelm Beier bestehen, wie der Hersteller von rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten wie Kosmetika am Montag mitteilte. Durch die Kapitalerhöhung will Dermapharm rund 100 Millionen Euro erzielen.

Beier werde rund 15 Prozent der Anteile abgeben. Insgesamt soll der Streubesitz so bei etwa 25 Prozent liegen. Die Beier-Holding Themis bleibe Mehrheitsaktionärin, hieß es. Bislang liegt Dermapharm komplett in der Hand der Familie Beier.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll unter anderem der eigenen Produktentwicklung und der Verbesserung der Produktionsanlagen sowie der internationalen Expansion zugutekommen, erklärte Dermapharm. Das Unternehmen erzielte 2016 einen Umsatz von rund 445 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (Ebitda) von knapp 103 Millionen Euro. Ab dem Geschäftsjahr 2018 will Dermapharm 50 bis 60 Prozent des Gewinns als Dividende ausschütten./nas/tav

